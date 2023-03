Constellations familiales. Passerelles entre les mondes - Théorie et pratique

Les constellations familiales font partie des thérapies comportementales et cognitives actuelles qui proposent des techniques rapides de résolution des problèmes personnels, relationnels ou professionnels, des difficultés psychologiques, des blocages de toutes sortes - peurs, angoisses, doutes, craintes... Cette thérapie vise le rétablissement de l'ordre dans le système familial, dans une perspective de changement et de pacification, par l'affranchissement des liens de dépendance - loyauté et fidélités au sein de la famille - qui entravent et empêchent d'être soi-même. Avant d'exposer les fondements, mise en pratique et finalité des constellations familiales, les auteurs se livrent à une conversation qui familiarise aux notions et au champ lexical propres à cette méthode. Ce livre est la rencontre entre deux théoriciens et praticiens en constellations familiales : Bernard Fadda, qui s'appuie sur vingt années d'expérience fondée sur la méthode de Bert Hellinger, et Jean Yves Kerzulec, qui a tout particulièrement approfondi la pratique des actes psychomagiques d'Alexandro Jodorowsky. Ouvrage de vulgarisation porteur d'espoir, ce manuel vous permettra de comprendre comment tirer des résultats, parfois spectaculaires, de cet art que constituent les constellations familiales.