Amour et Guérison sous la vibration de l'Archange Raphaël

Grâce à sa médiumnité et sa pureté d'âme, Marie-Chantal Martineau nous offre de nouveau un livre magnifique et porteur d'espoir. Durant ses communications avec l'au-delà et lors des expériences qu'elle traverse, Marie-Chantal a observé régulièrement la présence rassurante et bienveillante de l'Archange Raphaël. Dans le présent ouvrage, Marie-Chantal s'attarde sur le rôle et les attributs de l'Archange Raphaël. Toujours dans son style personnel et si apprécié de ses lecteurs, elle nous explique qui est cet Archange sublime, quel est son rôle et quand lui demander d'intervenir dans notre vie. Elle nous enseigne le pardon et la voie du coeur, celle privilégiée par l'Archange Raphaël, et elle nous incite à rechercher et à demander la guérison, celle physique mais aussi celle émotionnelle et celle spirituelle. Généreuse, Marie-Chantal Martineau nous transmet des méditations, des rituels, des prières et d'autres outils inspirés par l'Archange Raphaël afin que nous puissions en retirer de nombreux bienfaits dans notre vie. Mais surtout, elle nous parle d'amour, simplement. Un livre dédié à l'Amour et à la Guérison, inspiré du plus fameux des guides en ces domaines : l'Archange Raphaël !