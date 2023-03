Félix Guyot, dont le nom de plume fut Constant Kerneïz, est né en 1880. Après des études studieuses il fut nommé professeur de philosophie : attiré par le monde des idées, il entama une carrière de journaliste qu'il exercera à Nantes, à Londres (où l'hindouisme avait déjà conquis ses lettres de noblesse) et à Paris. C'est lors de ses séjours londoniens qu'il découvrit les philosophies émanant de l'hindouisme ainsi que les pratiques du yoga pour lesquelles il se passionnera, dès 1928, sous l'oeil avisé d'un Indien qui résidait dans la capitale anglaise. De retour en France il commença à enseigner le yoga, devenant l'un des premiers vulgarisateurs, et sans doute le premier à ouvrir un cours consacré aux disciplines yoguiques. Il débuta alors une oeuvre littéraire abondante pour présenter les différentes facettes du yoga : plus d'une vingtaine d'ouvrages constitueront un fond précieux - d'une lecture facile - dont beaucoup s'avèrent utiles et pratiques à ceux que ces sujets intéressent. Nous rééditons, dans le présent volume, deux petits "traités" : Hatha yoga Amour et sexualité, suivi de Comment respirer.