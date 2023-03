Ne regarde pas l'ombre

Lors de la prise d'otage d'un commissariat parisien, les autorités découvrent l'existence de "Germain" , un flic de rue qui n'apparaît nulle part sur les organigrammes et dont l'apparition bouleversera le cours des événements. Peu à peu, on découvre que ce policier, protégé par ses proches collègues, enquête sur des sacrifices humains commis sur des SDF par de mystérieux confrères versant dans la sorcellerie. Le commissaire Nicolas Valmer, "patron" de permanence confronté à cette situation inédite, va être amené à explorer des coulisses policières aussi terribles qu'insoupçonnables... Un sulfureux scandale méconnu de tous et protégé par certains puissants...