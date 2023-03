Observation de soi et Discipline. Tome 6, Science de l'éveil spirituel

Dans ce nouveau volume de la "Science de l'éveil spirituel", Selim Aïssel nous explique comment arriver à la connaissance de soi par l'observation de nos petits moi positifs ou négatifs, de l'image que nous voulons donner aux autres, de ce que les événements extérieurs provoquent en nous, etc. , comme en écho au célèbre adage "Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux". Il développe aussi une notion souvent mal comprise et redoutée qu'est la discipline, et les différences qu'elle peut avoir avec les règles, la volonté, l'obéissance... Pour nous accompagner dans cette démarche, Selim Aïssel nous propose des exercices d'éveil qui accélèrent notre évolution, comme la pratique de la gratitude ou du sourire aux autres. Si ce livre était un repas, il serait un régal pour votre palais.