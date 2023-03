L Inconnue du port (Inédit)

Deux auteurs, deux pays et... une seule enquête entre Barcelone et Lyon ! Une jeune femme est retrouvée ligotée et droguée dans un container vide en plein port de Barcelone. Elle respire encore. Anna Ripoll, inspectrice à la PJ, est chargée de l'enquête qui s'avère ardue car la victime est amnésique. A Lyon, Erik Zapori, flic à la brigade des moeurs, est dans de sales draps. Il est visé par une plainte déposée par son indic. Quand un lien est finalement établi entre l'inconnue du port et une adresse à Lyon, Zapori part à Barcelone pour prêter main forte à Anna... Dans le cadre d'un partenariat littéraire avec Quais du Polar, ce cadavre exquis est le fruit de la collaboration entre deux grands auteurs de romans noirs. L'Espagnole Rosa Montero, journaliste et romancière, dont l'oeuvre renommée a été récompensée par le Prix national des lettres espagnoles. Et le Français Olivier Truc, journaliste et spécialiste des pays scandinaves, auteur best-seller en France, notamment grâce à sa série "La police des rennes" . Leurs romans sont disponibles chez Points.