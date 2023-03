Je suis le châtiment

C'est un type étrange, le procureur Manrico Spinori della Rocca, un aristocrate de vieille souche, un peu coureur et fils d'une mère ludopathe qui a perdu toute la fortune de la famille au jeu. Mais si on consulte les statistiques, on ne peut que constater qu'il est très fort dans sa partie. Et il travaille avec les meilleurs, une équipe de femmes. De plus, il ne perd jamais son sang-froid, et il en faut quand on enquête sur la mort de Mèche d'or, un vieux beau, chanteur populaire, juré de la NouvelleStarromaine et producteur de chanteuses débutantes. Les suspects ne manquent pas : une famille affreuse et rapace, un chauffeur silencieux et des jeunes filles naïves. De surprise en surprise, on suit Manrico à travers Rome et le répertoire de l'opéra, détenteur de toutes les solutions aux passions humaines. Car le procureur est sûr qu'il n'est pas d'expérience humaine, crime compris, qui n'ait pas déjà été racontée dans un opéra lyrique. Il suffit de trouver lequel et de remettre le mélodrame de la réalité au centre de la scène. Un délice de virtuosité et d'ironie. Giancarlo De Cataldo s'amuse avec nous pour notre plus grand plaisir. Giancarlo DE CATALDO, magistrat à la cour de Rome, est l'un des écrivains de romans noirs les plus importants d'Italie, ses romans sont aussi devenus des séries de télévision. Il est l'auteur, entre autres, de Romanzo criminale (prix du polar européen Le Point 2006), de Suburraet d'Alba Nera.