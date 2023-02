Les amants interdits Tome 2 : Quand brûle le monde

En ce début d'année 1944, la guerre fait rage en Bretagne. Dans le village où vit Irène, une jeune institutrice engagée dans la Résistance, les nazis sont plus déterminés que jamais. Résistants et sympathisants sont traqués et les représailles sont sanglantes. Pour la jeune femme, la situation est devenue désespérée. Tombée amoureuse du capitaine allemand qu'on lui avait demandé d'espionner, elle est accusée de trahison par la Résistance et montrée du doigt comme collabo par la population. Pire encore, à cause d'elle, l'homme qu'elle aime, cet ennemi qu'elle était censée détester, se trouve désormais entre la vie et la mort. Pourra-t-il lui pardonner sa trahison ? Que peuvent espérer les amants interdits, alors que le monde brûle autour d'eux ?