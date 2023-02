Le doux parfum des oranges amères

Elisa n'a jamais oublié la beauté majestueuse de Séville, ses ruelles aux maisons blanches et ses orangers parfumant délicieusement la ville. Trente ans après y avoir passé un été inoubliable, elle est de retour dans ces lieux qui n'ont rien perdu de leur charme envoûtant. Mais cette fois, elle est accompagnée de sa fille qui a décidé de changer de vie en quittant la grisaille londonienne. Les deux femmes parcourent la ville, entre petites échoppes et terrasses. Peu à peu, les souvenirs intenses et tragiques qu'Elisa croyait avoir soigneusement dissimulés ressurgissent. Elle réalise qu'elle va devoir affronter tous les éléments de son passé, malgré les conséquences dévastatrices pour sa famille. Sous le soleil de Séville, les oranges ont un parfum de douceur et d'amertume, comme les secrets trop longtemps enfouis...