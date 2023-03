Le petit guide de l'aventurier dans les bois. S'orienter, construire un abri, reconnaître les animaux et végétaux... et devenir un habile explorateur

Prends ton sac à dos, ta boussole et pars en expédition dans la forêt ! Ce livre te propose : - d'apprendre à reconnaître les végétaux que tu trouveras dans les bois et à cuisiner ceux que tu peux manger ; - de découvrir les animaux qui y vivent pour savoir comment les observer sans les effrayer ; - plein d'activités pour réussir à t'orienter, avec ou sans boussole, construire un abri de fortune et même fabriquer de la ficelle avec des branchages. En cadeau : 20 pochoirs dans les rabats ! Te voilà prêt pour l'aventure ! Journaliste et auteur d'ouvrages autour de la nature, Michel Luchesi a vu son travail récompensé en 2009 par le prix Emile Gallé, catégorie jeunesse. Aux éditions Rustica, il est l'auteur de Je découvre le jardin, Je découvre les petites bêtes du jardin et Mon herbier.