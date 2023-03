Cornouailles, îles Scilly, Irlande SW

Une traversée d'une centaine de milles au départ des côtes de Bretagne Nord, c'est ce qu'il en coûte pour atteindre les joyaux des côtes anglaises, celles du Devon et de Cornouailles. Là-bas, des rivages d'une grande beauté vous attendent, une nouvelle Bretagne au caractère tout aussi marqué, avec ses rias profondes, ses petits ports de pêche où le pub fait office de capitainerie. Et au-delà de Land's End, juste derrière l'horizon, l'exceptionnel archipel des Scilly vous fera penser tout à la fois à Bréhat, aux Glénans et si le temps est de la partie, aux Maldives ou au Seychelles. Dépaysement garanti ! Pour ceux qui oseront une nouvelle traversée, c'est la verte Irlande qui pointe ses côtes sauvages, véritable paradis pour la navigation de plaisance. Partout, au bord des landes piquetées par les toisons blanches des moutons, aux creux des petits escarpements, dans le fond de véritables fjords, des centaines de mouillages forains bien à l'abri de la houle et des vents, offrent leur étonnante tranquillité. Ce nouveau Pilote Côtier présente l'ensemble des côtes anglaises et irlandaises, de Salcombe aux Scilly et de Cork à Valencia. Entièrement revu et corrigé, il est l'outil indispensable des navigateurs, expérimentés ou pas. Il contient tous les renseignements et tous les conseils pour naviguer, de jour comme de nuit, pour préparer vos traversées et pour composer vos plus belles croisières. Pour cette nouvelle édition, nous avons modernisé la présentation avec toujours plus de photos et de plans, avec des commentaires claires et précis, des informations parfaitement documentées et à jour des dernières modifications. Ce travail a été réalisé par des auteurs dont la connaissance de ces côtes est le fruit de leurs innombrables navigations. C'est cette compétence et ce sérieux qui ont fait, depuis plus de 40 ans, le succès de la collection des Pilote Côtier auprès de tous les plaisanciers.