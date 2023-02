Une enquête de Vicky Hill Tome 1 : Scoop

Jeune journaliste, Vicky Hill a hérité de la pire rubrique de la feuille de chou local : les avis de décès. Son job est d'un ennui... mortel. D'autant que sa vie privée est une catastrophe et qu'elle n'a toujours pas de petit ami. Mais tout change un jour où elle doit rédiger un avis de décès sur un notable du village. Par hasard, elle découvre qu'il est mort avec des pattes de poulet coincées dans la gorge. Pourquoi les médecins légistes ont-ils passé cette bizarrerie sous silence ? Pour Vicky, c'est clair : il a été assassiné. La jeune journaliste n'hésite pas une seule seconde et décide de mener l'enquête en secret. Voilà qui va pimenter son quotidien ! Mais elle oublie un peu vite qu'un assassin est en liberté et qu'il pourrait bien lui mettre le grappin dessus à tout moment...