Can't help falling in love Tome 2

Quand l'amour n'est pas suffisant, à quoi bon se battre ? Riley ne pensait pas avoir la force de surmonter ses traumatismes un jour, et pourtant lorsque Logan a fait irruption dans son quotidien, il a tout bouleversé. Grâce à lui, elle a réappris à s'ouvrir lentement au monde extérieur et à savourer les attentions simples qui lui manquaient cruellement. Enfin, après tant d'années, Riley a regagné sa confiance en elle, en la vie et se pense assez courageuse pour avancer malgré ses cicatrices. Mais une terrible nouvelle va ébranler son équilibre précaire et tout remettre en question. Du jour au lendemain, elle doit quitter sa zone de confort, vitale pour elle, et foncer tête baissée dans son pire cauchemar : le show-business d'Hollywood. L'attention qui va se porter sur elle va la mettre à dure épreuve et risque de réveiller ses vieux démons et de la blesser plus que jamais... L'heure des choix a sonné et les conséquences ne laisseront personne indemne