Sexe et violences. Comment le cerveau peut tout changer

Qu'il s'agisse de sexualité harmonieuse ou des violences sexuelles, notre cerveau est aux commandes : c'est lui le véritable chef d'orchestre ! Deux neurobiologistes de renom racontent les multiples phénomènes cérébraux à l'oeuvre dans la tête dès qu'il s'agit de sexe. Par une approche à la fois scientifique, historique et sociologique, ils décrivent les ravages des violences sexuelles sur les victimes et expliquent pourquoi certains individus, surtout des hommes, passent à l'acte. Pourquoi aussi notre espèce se montre la plus violente envers les femmes et les enfants. Congédiant une bonne fois pour toutes la distinction inné-acquis, ils montrent comment la formidable plasticité du cerveau permet à chacun d'intégrer l'influence des facteurs génétiques et socioculturels propres à son environnement. Cet éclairage biologique original élargit considérablement les possibilités de prévenir les violences sexuelles et de guérir victimes et bourreaux. Et offre des clés pour tenter de faire reculer la culture du viol et celle de l'inceste. Non, les violences sexuelles ne sont pas une fatalité ! Professeurs d'Université, Danièle Tritsch et Jean Mariani ont dirigé un grand laboratoire de recherche en neurosciences et exercé de nombreuses responsabilités au sein des Universités, du CNRS et du ministère de la Recherche.