Fable Tome 2 : La mer Sans Nom

Enlevée par Zola, l'ennemi de West, Fable vogue en direction de la mer Sans Nom. Contrainte d'utiliser ses dons de plongeuse et de gemmologue pour survivre, elle désespère de retrouver un jour le Marigold et son équipage, devenu sa famille. Seulement, sa rencontre avec la plus grande marchande de la mer Sans Nom, Holland, pourrait tout bouleverser. Levant le voile sur ses origines, Fable va devoir lutter pour sauver ce qu'elle a de plus précieux, car c'est non seulement la vie de Saint, son père, qui est en jeu mais également l'avenir des Goulets. Et Fable est bien déterminée à se battre pour ce qui a toujours été et reste son foyer...