"Le Grand Jeu est le genre de roman qui vous fait oublier votre station de métro". Le Figaro littéraire Après le réveil du plus grand volcan du monde, tout l'hémisphère Nord endure des températures polaires dans un épais nuage de cendres. C'est la famine pour des milliards d'individus. Comment les nourrir ? Les hommes de Sa Majesté lancent leur plus fin limier, le dandy Harry Boone, sur les traces d'un biologiste, le seul qui puisse résoudre cette crise. Mais cet homme se cache depuis des années et il faut absolument le retrouver avant que d'autres services secrets ne remontent jusqu'à lui. Ecrivain d'origine anglo-libanaise écrivant en français, Percy Kemp est l'auteur de plusieurs romans au Seuil dont Le Mercredi des Cendres (2010) et Cinq soeurs (2023), ainsi que d'un essai, Le Prince (2013), dont la presse s'est largement fait écho.