Les petits voyageurs de l'art Tome 1 : Mona Lisa

Lucas et Jade ont hérité du pouvoir de leur mère : traverser les tableaux pour atterrir dans l'atelier de l'artiste. Quel pouvoir extraordinaire ! Encore faut-il pouvoir s'en servir. Et la tentation est immense surtout lorsqu'ils sont en visite scolaire au musée du Louvre ! Profitant d'une alarme providentielle, les enfants sautent dans le célèbre tableau de Léonard de Vinci. Les voici transportés en 1506 au Clos Lucé aux pieds de Lisa Gherardini... Passées la surprise et la présentation avec le célèbre peintre, les enfants vont devoir sauver l'oeuvre que Léonard voue à la destruction. Y parviendront-ils ? Partez avec nos jeunes héros à la découverte du célèbre tableau de Mona Lisa ainsi que de l'univers incroyable et du génie de Léonard de Vinci.