Le monde secret des fourmis

Soulève une pierre, creuse un peu la terre et pars à la découverte du monde caché et fascinant des fourmis. Ce livre te propose : - d'apprendre à reconnaître quelques espèces de fourmis, d'en savoir plus sur leur alimentation, leur mode de vie et l'organisation d'une colonie ; - plein d'activités pour interagir avec ces drôles de petites bêtes en les pistant, en leur créant une cafétéria et même en te mettant dans la peau d'une fourmi ; - des conseils pour fonder ta propre colonie et construire une vraie fourmilière.