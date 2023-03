L'incroyable aventure de l'évolution

"Qu'est-ce qui fait qu'un poisson est un poisson ? Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ? Comment se peut-il que les êtres vivants, des plantes, tigres et champignons aux libellules, en passant par les poulpes et les humains, soient tous parents ? L'évolution répond à ces questions, et à beaucoup d'autres concernant la vie sur Terre. Grâce à ce livre, découvre ce qu'est l'évolution, son déroulement et ceux qui ont percé ses secrets. Embarque pour l'incroyable aventure de la vie, depuis les formes d'existence les plus simples qui se sont développées il y a 3, 8 milliards d'années, jusqu'à ces étonnants "singes parlants" qui peuplent aujourd'hui la planète : les êtres humains ! "