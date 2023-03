Instantanément captivant. Je veux vivre dans cette histoire pour toujours ! MOLLY OSTERTAG (Le Garçon Sorcière, La Fille de la Mer) Une magnifique histoire G. WILLOW WILSON (Ms. Marvel) Aiza a toujours rêvé de devenir Chevalier, le plus haut grade militaire du grand Empire Bayt-Sajji. En tant que Ornu, peuple soumis à l'empire, c'est sa seule manière d'accéder à la citoyenneté. Ravagé par la famine et les tensions croissantes, le Bayt-Sajji va de nouveau entrer en guerre. Aiza peut alors s'engager dans le programme de formation des écuyers. Cela s'avère néanmoins plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Aiza doit naviguer entre l' entraînement rigoureux du général Hende, ses relations avec les autres écuyers et cacher ses origines Ornu. Alors que la pression monte, Aiza réalise que le "plus grand bien" promis par l'armée de Bayt-Sajji pourrait ne pas l'inclure, et mettre en danger tous ses camarades. Aiza devra faire un choix : son coeur et son héritage, ou l'empire.