Napoléon III, la France et nous

Le 9 janvier 1873, l'empereur Napoléon III s'éteignait en Angleterre. Cent cinquante ans plus tard, il est toujours persona non grata de la mémoire nationale française. C'est pour réhabiliter un règne méconnu et incompris qu'un des jeunes historiens les plus médiatiques de sa génération prend ici la plume. Dans un essai aussi bref qu'enlevé, il retrace les contours de l'homme et du souverain que fut réellement Napoléon III, évoquant successivement la politique intérieure, diplomatique, économique et surtout, grande oubliée de nos livres d'histoire, sociale. Il ne s'agit ni d'une biographie ni d'une hagiographie mais d'un rappel à l'état de nos connaissances. Si les dérives autoritaires du Second Empires sont incontestables, elles ne sauraient le résumer. Au contraire, par bien des aspects, Napoléon III a été l'architecte, au sens propre comme au figuré, d'une France moderne et à la pointe de l'Europe : maillage du chemin de fer, construction des ports de commerce, ébullition artistique et littéraire, industrialisation, protection des travailleurs... La liste est longue et hélas méconnue de ce que l'Etat doit à ce règne orienté vers le progrès. Un plaidoyer où l'érudition le dispute à la fougue d'un historien d'à peine trente ans, déjà reconnu comme un des meilleurs spécialistes du Second Empire.