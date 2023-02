Pétain et le pétinisme. Essai de psychologie

Comment la France de la IIIe Re publique, pe trie des ide aux des Lumie res, fie re de son statut victorieux de la Grande Guerre et riche d'un empire colonial puissant, a-t-elle pu e tre aussi facilement se duite par la figure du mare chal Pe tain ? Comment expliquer que la socie te franc aise ait, en quelques mois a peine, ce de au pe tinisme et a son de faitisme ? Telles sont les questions qui pre side rent a la re daction du pre sent texte, publie en 1953, imme diatement salue par l'e cole des Annales et devenu depuis un ouvrage de re fe rence. L'auteur investigue les ressorts intellectuels et moraux qui ont entrai ne l'approbation de l'armistice par une majeure partie de la population, le ralliement des e lites au re gime de Vichy et l'enthousiasme, voire l'adulation dont Pe tain fut l'objet. Ce faisant, cet essai est aussi, pour chacun de nous, une mise en garde o combien actuelle contre le grand danger qui guette tout peuple s'il renonce a faire face avec honneur aux menaces. "Ce livre plein de clarte , ce livre courageux et fier est en me me temps un livre de belle e criture, de sobre et pe ne trante psychologie. Je n'en sais point qui, avec plus d'e le gante nettete , retrace la courbe d'une histoire douloureuse. Je n'en sais point qui, en de pit ou en raison de sa sobrie te , nous replonge plus douloureusement dans l'abi me de ces anne es de de mission, d'hypocrisie et d'abjection". - Lucien Febvre