Les enfants du purgatoire

Pédopornographie, bébés secoués, viols et agressions sexuelles, enlèvements d'enfants, prostitution : 1200 dossiers sont traités chaque année par la Brigade des mineurs de Marseille, terrifiante vitrine d'une société de plus en plus à la dérive. Claude Ardid a passé deux mois en immersion totale dans cette unité de police si spéciale, au côté de femmes et d'hommes hors du commun dont la mission est de sauver, souvent dans une véritable course contre la montre, toutes ces jeunes victimes de violences. Il a suivi jour et nuit les cinq groupes en charge des maltraitances et des comportements incestueux, des dossiers de moeurs et de disparitions inquiétantes, ou encore de la surveillance Internet. Un travail acharné de gardes à vue, d'auditions et d'interventions sur le terrain, mené en collaboration avec des juges et des magistrats tout aussi dévoués à la cause des victimes. Cette enquête inédite met en évidence une terrible réalité? : il y a toujours plus d'enfants esquintés, de familles disloquées, de jeunes obligés de se vendre. Sans compter un manque cruel de moyens pour la police et la justice. Mais ce livre met aussi en lumière l'investissement, l'abnégation, le sens du devoir uniques de ces fonctionnaires - la majorité sont des femmes - dont la mission, souvent une vocation, est aujourd'hui plus qu'essentielle.