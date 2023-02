Belle et rebelle, Billie Eilish est aujourd'hui une icône de la scène pop internationale. Symbole de toute une génération, elle est devenue une star dès l'âge de 15 ans en postant sa musique sur Internet avec un titre écouté... 15 milliards de fois ! L'auteur dévoile l'ascension fulgurante de cette jeune Américaine qui cultive aussi bien sa voix que son look original. Une artiste naviguant entre hip-hop et électro, incarnant les combats pour le féminisme, contre la maltraitance animale ou encore le changement climatique. Billie Eilish c'est aussi un parcours personnel unique avec des blessures intimes et des victoires, depuis son enfance solitaire à Los Angeles jusqu'aux tournées internationales. Une biographie essentielle pour comprendre le phénomène de cette " bad girl " qui fait chavirer le monde entier.