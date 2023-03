Ana Ana Tome 21 : Comment bien dormir avec six doudous ?

Six doudous, c'est beaucoup ! Et quand arrive l'heure de se coucher, pas simple de trouver sa place dans le lit. D'autant que tous les doudous aimeraient dormir à côté de Ana Ana. Mais entre le sommeil agité de Baleineau, les grandes oreilles de Zigzag, et les pattes glacées de Pingpong... Comment faire pour contenter tout le monde, tout en permettant à chacun de bien dormir ? Ana Ana n'est jamais longtemps à court d'idées et, grâce au concours de tous les doudous, ils sauront trouver ensemble leur équilibre et passer ainsi une jolie nuit.