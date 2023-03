Saubón Le petit canard. Tome 2

Un florilège d'histoires inédites de Saubón, de l'immense dessinateur argentin. Pour ce second volume des Archives de Carlos Nine, son célèbre canard Saubón est à l'honneur. Toutes les histoires présentées dans ce recueil sont totalement inédites en langue française. L'oeuf de Cu-Cu et Le Coiffeur de Saubón dessinées pour le magazine Fierro en Argentine, sont dessinées à l'aquarelle, et même à la pastel pour la seconde histoire. Ces Archives montrent pour la première fois des histoires en cours de réalisation à des stades différents, illustrées par de nombreux croquis et pages en noir & blanc et couleur. Saubón Sunday Pages, propose une variation d'histoires en deux couleurs. Enfin la masterpiece de ces Archives est une réinterprétation du Lac des Cygnes dans lequel Saubón s'invite dans le rôle principal, celui du cygne