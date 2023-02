Les outils des RH. Les savoir-faire essentiels en GRH, 5e édition

Cet ouvrage synthétique présente les outils indispensables aux principaux domaines de la gestion des ressources humaines. Emplois et compétences : analyser les emplois, bâtir un référentiel de compétences... GPEC et carrières : planifier les évolutions d'effectif, prévoir les besoins en RH, anticiper les licenciements... Recrutement : mener un entretien, sélectionner les meilleurs tests... Evaluation : construire un guide d'entretien, recourir au 360°... Rémunération : élaborer une grille de salaires, gérer l'épargne salariale... Formation professionnelle : bâtir un plan de formation, connaître les outils proposés par le législateur... Pilotage et audit social : construire des tableaux de bord, mener un audit... Cette 5e édition est entièrement refondue et actualisée, illustrée de nouveaux cas d'application et permet une mise en oeuvre immédiate.