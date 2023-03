Découvrir Trotsky

Trotsky appartient à une génération de théoriciens et dirigeants marxistes qui se forment à la faveur d'une période de crises, de guerres et de révolutions. Mais contrairement à d'autres de ses contemporains (Lénine, Luxemburg) Trotsky doit affronter l'entre-deux guerres qui le confronte à une série de problèmes théoriques et politiques tout à fait nouveaux : montée du fascisme, crise économique mondiale, bureaucratisation de l'URSS... Ce livre propose une série d'extraits de textes de Trotsky, commentés et expliqués par Jean Batou, et permet aux non-connaisseurs d'appréhender certains de ses apports fondamentaux : révolution permanente, impérialisme, rapport masses/parti dans la révolution, entres autres.