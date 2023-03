Le guide Michelin France. Edition 2023

Le Guide MICHELIN France 2023, la référence des vrais gourmets. Nos inspecteurs ont sélectionné pour vous les meilleures tables de France : - Plus de 3000 restaurants, tous retenus pour la qualité de leur cuisine, dont les tables étoilées (distinguées de 3 à 1 étoile) et les Bib Gourmand (nos meilleurs rapports qualité- prix), mais aussi les Etoiles Vertes, qui distinguent les restaurateurs engagés dans une gastronomie durable. - Plus de 700 hébergements, sélectionnés pour la qualité de leur confort et de leurs prestations. Le Guide MICHELIN 2023, c'est aussi : - La sélection par ordre alphabétique des localités, de A à Z. - Plus de 70 pages de magazine gastronomique, avec interviews et portraits de chefs, de pâtissiers, de sommeliers... - Des cartes régionales situant les localités citées. - Des index précis pour rechercher facilement votre table : par distinction, mais aussi par région et par département. Profitez pleinement de votre voyage et vivez des moments magiques avec le Guide MICHELIN !