Le guide de l'animation

Sachiko Kamimura signe cet ouvrage qui constitue le huitième manuel de la collection "du Manga" . Ce manuel, conçu par une animatrice dexception, se présente comme une véritable encyclopédie de lanimation japonaise. Dans cet ouvrage, le lecteur est guidé à travers les différentes étapes qui se cachent derrière la création dun anime, découvrant le fonctionnement de ce marché au Japon, les différents profils professionnels et le processus de réalisation dune animation. Un glossaire très riche complète cet ouvrage, permettant à la fois aux amateurs et aux professionnels de retrouver tout le lexique mobilisé dans le domaine de lanimation traditionnelle et numérique.