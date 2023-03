Cueillette & recettes. Cuisinez sève, graines, bourgeons, aiguilles, feuilles fleurs, baies, fruits des arbres et arbrisseaux

Laurence Dessimoulie nous invite à la découverte des richesses gustatives des arbres et arbrisseaux et nous livre une centaine de recettes simples et de saison avec leurs graines, bourgeons, feuilles, fleurs, et fruits. Abricots rôtis au chocolat, muffins aux myrtilles, bouchées aux amandes et à la fleur d'oranger, panacotta végétale au lichen, smoothie à la sève de bouleau, crème fleurie au mimosa, nectar de mûres : faites le plein de vitamine C et d'énergie avec ces recettes à la portée de tous et respectueuses des cycles du vivant.