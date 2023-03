"Dans son 13ème roman, Craig Johnson rend un hommage malicieux à Agatha Christie, le souffle épique du Far West en prime". TELERAMA Le jeune adjoint Walt Longmire participe à l'excursion de l'Association des shérifs du Wyoming à bord du Western Star, train légendaire de la conquête de l'Ouest. Avec le bourbon, les langues se délient vite et Walt entend parler de meurtres non élucidés. Quarante ans plus tard, des échos de cette ancienne affaire résonnent de la plus terrifiante des manières... Craig Johnson a exercé des métiers aussi divers que policier, professeur d'université, cow-boy et charpentier avant de s'installer pour écrire sur les contreforts des Bighorn Mountains, dans le Wyoming. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sophie Aslanides