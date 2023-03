L'Imitation de Jésus-Christ

Depuis qu'il a été écrit au XVe siècle, cet ouvrage est devenu un livre de référence. Sans doute est-ce le texte le plus diffusé après la Bible. Ecrit en latin, il fut maintes fois traduit. Des générations de chrétiens, prêtres et laïcs, l'ont lu, appris et en ont vécu, témoignant de sa valeur. Ils y ont trouvé une "pure farine" comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui portait toujours sur elle sa chère Imitation. C'est justement le texte dont elle disposait que nous reproduisons ici : la traduction éprouvée de l'abbé de Lamennais, avec les méditations qu'il rédigea à la fin de chaque chapitre, en 1828.