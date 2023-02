L'Autoroute de Sable N° 5 : Tous drogués

Toutes droguées, tous drogués, avec plaisir, mais à quoi ? Aux croissants fourrés, au jus d'ananas, à la poussière de momie ? Ou alors à la Crystal Head ? Aux patins à roulettes ? A la tisane hallucinogène ? Pourquoi choisir ? Servez-vous ! Mettez un peu de tout dans votre assiette ! 16 autrices et auteurs écrivent 16 drogues inédites. Forgée à partir de Borges et Cortázar, L'Autoroute de Sable est une affaire de voyages et de mirages. C'est une revue de nouvelles étranges : trois fois par an, des autrices et auteurs racontent l'histoire que le thème leur a inspirée, par un mystérieux cheminement.