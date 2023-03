Le Witch Club tremble sur ses bases ! La Bruja, la doyenne et la plus puissante des sorcières du Conseil, veut lancer, contre l'avis de ses soeurs, "un sort révolutionnaire qui fera entrer la magie dans une autre ère" ! Mais alors qu'elle est sur le point d'accomplir ce nouveau sort, elle disparaît dans d'étranges circonstances. Pour ne rien arranger, Barbouillard, son démon domestique laissé sans supervision, invoque accidentellement le Diable en personne ! Au même moment, sa nièce Norah, une "sans-magie" , s'inquiète d'être sans nouvelles de sa tante et décide de se rendre chez elle. Alors qu'elle entre dans le manoir de La Bruja, elle interrompt l'invocation diabolique. Catastrophe : voilà le Diable coupé en deux et condamné à rester sur Terre ! Pour retrouver sa tante, Norah, obligée de trimballer Lucifer sur son dos, se lance dans une enquête qui la mènera aux quatre coins du monde, jusqu'à la porte de l'Enfer... sans se douter que sa vie et son destin de sorcière sont en jeu ! Sororité, fantasy et humour au menu de ce "Witch Club" qui ravira les jeunes amateurs et amatrices du genre ! Sandra Cardona au dessin, et Cédric Mayen au scénario, s'en donnent à coeur joie dans ce récit d'initiation magique et déploient un univers imaginaire où les sorcières sont reines. Bienvenue dans le Witch Club !