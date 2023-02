"Chaque époque a une ville qui la représente au monde et qui abrite son âme, sa volonté. Stalingrad fut cette ville pendant un certain temps de la Seconde Guerre mondiale. Elle concentra toute la pensée et la passion du genre humain". 1942. Une bataille décisive se tient à Stalingrad et l'Europe tout entière retient son souffle. Deuxième partie d'un diptyque magistral consacré, avec Pour une juste cause, à la Seconde Guerre mondiale, Vie et Destin est un roman épique qui dépeint la violence et l'espoir au coeur des ténèbres du conflit. Passant du front de l'Est aux goulags de Sibérie, des camps de la mort en Pologne aux villages ravagés d'Ukraine, Vassili Grossman inscrit les destinées individuelles de tout un peuple dans les grands bouleversements de son époque. Confisqué par le KGB, le manuscrit de Vie et Destin a été introduit clandestinement en Occident où sa publication, en 1980, en pleine guerre froide, a été un événement majeur. Cette fresque vibrante de réalisme demeure aujourd'hui un puissant plaidoyer contre le fascisme et une oeuvre littéraire universelle et intemporelle. Cette édition est enrichie de matériel (cartes, chronologie, liste de personnages).