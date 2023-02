Ma petite forêt

Ce livre tissu avec un anneau de dentition et des illustrations modernes permet à bébé de découvrir la forêt et la nature tout en douceur. Eveil et amusement garantis ! Un livre d'éveil Ce livre est parfaitement conçu pour les petites mains et participe à l'éveil des sens et de la motricité. Bébé le manipule facilement, tourne lui-même les pages, attrape l'anneau de dentition... Il est pleinement acteur dans l'apprentissage des notions de la forêt. De plus, ce livre permet à bébé d'acquérir du nouveau vocabulaire avec les premiers mots autour de la nature. Un livre ludique Le tissu doux, les illustrations colorées, la prise en main qui fait du bruit (grâce aux pages qui crissent), l'anneau de dentition qui peut être accroché partout (notamment sur la poussette) accompagnent bébé de manière ludique dans ses premiers apprentissages. Ce livre favorise la découverte de la forêt et le développement de la curiosité. Bébé apprend tout en s'amusant.