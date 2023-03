Un zigzag sur les fesses

Ziggy est un petit zèbre gourmand et distrait. Un jour, il provoque une énorme bousculade dans la savane, et se retrouve tout seul, loin de son troupeau. Heureusement, il reconnaît sa maman à la zébrure en zigzag qu'elle porte sur la fesse. En chemin, il découvre les fesses poilues qui puent d'un lion paresseux, le postérieur d'un hippopotame et celui haut perché d'une girafe... Va-t-il retrouver sa maman parmi les centaines de fesses qui peuplent la savane ? Une histoire hilarante sur les péripéties d'un jeune zèbre, qui découvre les postérieurs des habitants de la savane. Fous rires garantis pour toute la famille !