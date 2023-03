Jacques et Toinette. Au coeur de la Révolution

Alors que la maison familiale brûle, prise d'assaut par des troupes révolutionnaires, Antoinette parvient à s'échapper et à trouver refuge dans la forêt de Rambouillet. Des hommes partent à sa poursuite, bien décidés à la retrouver et à lui faire subir le même sort que ses parents qu'ils viennent de tuer. Mais les recherches n'aboutissent pas et Antoinette, tétanisée de peur, se retrouve seule. Le lendemain, Jacques et son chien L'Aiguille arpentent la forêt, espérant trouver quelques champignons ou même un lapin Jacques découvre Antoinette. Il lui tend un morceau de pain par charité mais la laisse à son triste sort. Mais L'Aiguille revient voir Antoinette et pousse peu à peu Jacques à lui venir en aide. Antoinette, rebaptisée Toinette, veut rejoindre sa grand-mère qui vit à quelques kilomètres de là. Elle est la seule famille qu'il lui reste. Jacques accepte de l'aider.