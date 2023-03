Le club des Robinsons

"Avez-vous déjà entendu parler du Club des Robinsons ? Non ? ! Alors laissez-moi vous raconter comment une bouteille échouée sur la plage m'y a conduit, et dans quelle incroyable aventure elle m'a entraîné ! " Embarquez pour une expédition qui vous emmènera d'île en île aux quatre coins de l'océan ! Lancé à la recherche de Tony Albatro, un pilote d'hydravion porté disparu, vous croiserez pirates, calamar géant, et autres ornithologues fous. Mais attention, ouvrez l'oeil : de nombreux indices et surprises vous attendent à chaque page. Entre récit d'aventure et enquête, un album époustouflant qui donne envie de prendre le large !