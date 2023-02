Colonisation Tome 7 : Répercussions

Une mission peut en cacher une autre... De nombreux agents, dont le commodore Illiatov ont précédemment perdu la vie lors de l'assaut des Ecumeurs dirigé par Raylan. Sous couvert d'une mission de reconnaissance, la Team Shadow embarque alors à bord d'un vaisseau flambant neuf avec l'objectif de neutraliser les troupes de Raylan et de percer à jour les motivations secrètes des Atils de l'ombre qui semblent chercher leur perte à tous. . Au même moment, dans l'espace infini, l'Agence repère deux nefs à la dérive ... se pourrait-il qu'elles renferment encore des colons ? Entre expériences immersives inédites, la découverte d'un Eden virtuel, des rencontres inattendues, comme celle du lieutenant Kaprika, à la tête des forces de Raylan, ce tome 7 déploie plus que jamais, un récit de SF moderne et riche en péripéties qui nous tient en haleine avec des retournements de situations insolites.