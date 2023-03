Encrer l'invisible

- Mélanie Leblanc interpelle les végétaux, l'eau, le vent, le feu, le minéral et l'animal pour trouver des réponses à l'existence et à l'acte d'écrire : " Apprenez-moi à vieillir avec des fleurs toujours fraîches ", " Apprenez-moi à faire danser mes couleurs ", " Apprenez-moi à écrire les premières gouttes d'une pluie d'orage ". - Au fil des pages, elle relie grâce aux mots et à la poésie la nature et les humains, l'infiniment petit et l'infiniment grand, le cosmos et l'invisible, les être animés et les êtres inanimés. Elle invite également les lecteurs à se relier dans l'acte de lecture notamment avec ses poèmes visuels et in situ. Ainsi, son chant poétique unit la vie, la mort, les corps, les arts et les paroles.