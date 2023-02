Titan. Tome 1, Confusion

Après une guerre qui a déchiré le monde et lui a enlevé tous ceux qui comptaient à ses yeux, Seth a désormais accepté la vie insignifiante d'homme de main des dieux. Pourtant, les plans qu'Apollon a pour lui ne sont pas anodins : il le charge de retrouver une jeune fille, Josie, et de la mettre en sécurité au Covenant. Simple ? Seulement en apparence. Cette mission risque bien d'être la plus périlleuse que Seth ait jamais eu à accomplir, car depuis que les Titans se sont échappés du Tartare, le conflit menace d'éclater...