La vie sans toi. Les hautes lumières

La Vie sans toi : Eva et Paul peinent à retrouver un équilibre familial depuis la perte de leur fils, il y a huit ans. Ils élèvent tant bien que mal leurs deux filles, mais Paul n'arrive plus à peindre et entretient un dialogue avec son enfant disparu, tandis qu'Eva se réfugie dans son travail. Quand celle-ci rencontre le troublant Andreas, elle ne se doute pas des dangers qui la guettent. Un roman addictif. Le Figaro magazine. Les Hautes Lumières : Nina et Tahar ne parviennent pas à avoir d'enfant et décident de se tourner vers l'adoption. Nina se rend au Maroc, le pays d'origine de son mari, pour y chercher son petit garçon, mais elle se heurte à des problèmes administratifs. Tahar, resté à Paris, se laisse alors convaincre de rapatrier l'enfant clandestinement. Xavier de Moulins trouve toujours le mot juste pour décrire une atmosphère, une sensation. Le final est poignant. Elle.