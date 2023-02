Mudra. Le yoga des doigts

Vous avez de l'or dans les doigts grâce à de simples gestes utilisés en yoga : les Mudra. Une Mudra est un positionnement précis des doigts qui aide à canaliser les énergies qui circulent dans le corps, à les faire circuler de manière dirigée et à les sceller. En pratiquant ces gestes bienfaisants qui ont plus de 3000 ans, vous allez vous donner les moyens d'être en harmonie et en équilibre dans votre vie et bien plus encore. Une véritable trousse à pharmacie pour mieux dormir, être moins stressé, plus concentré, moins en colère ou plus joyeux... Dans cette nouvelle édition, revue et augmentée, donnez à vos enfants une vraie baguette magique qui leur permettra d'agir rapidement sur leurs émotions ou sur un état physique qu'ils ressentent.