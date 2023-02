Ecriture GS. Cahiers élève 1 et 2 sous film, Edition 2023

En Grande section 2 cahiers vendus ensemble pour une entrée dans l'écriture cursive associant geste graphique et phonologie : discrimination auditive, visuelle, tracés des formes de base (boucles, pics...), verbalisation... Des cahiers pour l'apprentissage des différents domaines de l'écriture : le geste graphique, la copie, la production d'écrits. A utiliser en soutien de n'importe quel manuel. Avant chaque séance d'écriture, un travail est fait sur la position du corps et des bras, sur l'échauffement de la main et des doigts et sur la prise en main du crayon. Un apprentissage intelligent de la copie, toujours associé au sens grâce à différentes stratégies : passage script/cursive, activité de dessin, utilisation d'un cache. Un petit format facile à placer et à manipuler par les élèves du primaire. Sur le site ressources - Les vidéos de préparation à l'écriture - Les vidéos d'échauffement - Les vidéos des gestes Borel - Maisonny - Des sous-mains pour bien positionner son cahier et ses bras. Ce cahier est imprimé en France et est 100% recyclable grâce aux encres vertes et aux vernis non polluants utilisés.