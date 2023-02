Les belles tartes repas de Lolo tambouille

Lauren propose plus de 40 recettes de tartes et quiches salées ou sucrées, très simples à réaliser mais avec toujours une touche originale et gourmande ! Quiche au butternut et chorizo, tarte crumble aux courgettes et feta, tartelettes express au thon et tomate, tatin aux poires, lardons et chèvre, tarte cookie au chocolat et caramel... L'auteure : Lauren est la créatrice du site Lolo et sa tambouille et du compte Instagram Lolo tambouille : 64 k abonnés. Passionnée de cuisine, elle partage à sa communauté ses recettes simples et à la portée de tous, pour la vie de tous les jours !