Mais qui grignote mon potager ?

Deux répertoires distincts pour trouver rapidement la solution Les 40 portraits d'insectes, gastéropodes, acariens ou rongeurs avec toutes les infos pour les identifier, connaître leur cycle de reproduction... , les cultures associées, les prédateurs naturels et les pesticides naturels disponibles. Les 13 grandes familles de légumes et les symptômes courants : - les techniques de lutte biologiques à mettre en oeuvre (insectes auxiliaires, bonnes associations et plantes compagnes, purins dopants...) Avec de nombreuses photos et dessins pour identifier les gêneurs (à tous leurs stades d'évolutions) et les symptômes sur les feuilles, racines, légumes...