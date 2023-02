Tomates et basilic au 5ème étage

Cultivez votre balcon grâce à la méthode The Frenchie Gardener, le jardinier urbain aux 150 000 abonnés sur Instagram qui a transformé le sien en un superbe potager ! Dans ce guide complet, retrouvez au fil des saisons : - Des pas-à-pas permettant de cultiver facilement une dizaine de fruits et légumes incontournables (tomates, pommes de terre, fraises, radis, aubergines, concombres, basilic...) en pots et en jardinières. - Des focus pour bien organiser et optimiser son balcon selon les saisons, enrichis d'illustrations détaillées, avec des conseils shopping et des astuces récup pour un potager écoresponsable. - Des conseils ciblés grâce auxquels vous saurez choisir vos graines, fabriquer votre compost, et maîtriserez différentes techniques indispensables : repiquage, tuteurage, semis, paillage, arrosage... Un guide parfait pour se rapprocher de l'autonomie alimentaire et du zéro déchet !