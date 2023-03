Le pendule au quotidien

Le pendule est un merveilleux outil pour se connecter au monde de l'invisible et aux énergies qui nous entourent. Il nous permet d'explorer nos émotions, de développer notre intuition et de sonder notre avenir, en nous livrant des messages et des réponses claires à toutes nos questions. Ce superbe coffret contient tout le nécessaire pour vous accompagner dans la pratique du pendule. Vous y découvrirez : - Un pendule en métal et un joli sac pour le protéger. - 46 planches magnifiquement illustrées et aux thématiques variées : relations, émotions, mission de vie, mémoires ancestrales, géobiologie... - Un livre explicatif présentant, pour chaque planche, le protocole d'utilisation. - Des conseils pour apprendre à utiliser, à purifier et à recharger votre pendule. - Des rituels de méditation, de divination et de guérison. - Des exercices à réaliser avec l'énergie des pierres et des chakras. Grâce au pendule, vous vivrez une expérience sensorielle et spirituelle Comparable à nulle autre. Vous porterez un regard neuf sur vous-même et avancerez sur votre chemin de vie avec confiance et audace !